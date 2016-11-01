"إيكو" لـ "سيدتي نت" :كل نشاطي الفني متوقف من أجل سعد المجرد

يتفادى الكوميديان الشهير عبد الرحمان أوعابد الملقب ب"إيكو" الخوض في قضية اعتقال صديقه الفنان سعد المجرد ، الذي تعرف عليه منذ 6 سنوات ، ورغم إلحاح بعض الصحف لمعرفة رأيه في القضية و إبداء رأيه في سعد، خصوصاً و أن مدير أعمالهما واحد و هو رضى البرادي الذي رافق سعد إلى فرنسا ، فإن إيكو فضل الصمت و عدم الخوض في اعتقال سعد، و مع ذلك فإننا استطعنا أن نخرجه من صمته و هو المعروف بتجنبه الحديث في مثل هذه الأمور.

و قال "إيكو" لسيدتي نت أنه منذ تعرفه على سعد المجرد عام 2010 وهو يرى فيه مثالاً للفنان الطموح و الجدي الذي يسعى لتطوير منتوجه الغنائي ،و البحث عن أسلوب شبابي يستجيب لذوق جمهوره الذي بات يتضاعف في كل بقاع العالم العربي، وتبوأ في المكانة التي تليق به في الوسط الفني محلياً و عربياً، وللأسف فإن اعتقاله الذي نزل علينا كالصاعقة شل جميع حركاتي ولم أصدق بعد الخبر حتى الآن لأنني كنت أتمنى أن أرى سعد في غير الوضع الحالي و هو مصفد اليدين لأن مكانته الحقيقية هي فوق الخشبة يتلقى الورد من جمهوره ، ويطرب ملايين المعجبين فأنا أعيش تحت وقع صدمة قوية .

وتابع: لا أتحدث مع أحد في هذا الشأن و لا أخبر أحداً بما حصل لسعد ، الذي لم يتغير رأيي فيه منذ معرفتي الأولى به، و لشدة الصدمة أوقفت جميع أنشطتي الفنية لأنني فنان كوميدي يفترض في حفلاتي الترفيه عن الناس و إضحاكهم ، و هو شيء لم يتأت لي حالياً بسبب حالتي النفسية التي أعيشها، كل ما أتمناه هو إطلاق سراحه وعودته إلى نشاطه الفني .