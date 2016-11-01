منح شقق وهدايا للفنانين في "ليلة نجوم الشاشة" بالمغرب

سيدتي نت / مكتب المغرب من محمد بلال /تصوير: م. بلميلود

نظم الممثل والمنتج المعروف سعيد الناصري بأحد أفخم فنادق الدار البيضاء النسخة الثالثة من "ليلة نجوم الشاشة" في حفل فني متميز كرم خلاله نخبة من الممثلين والممثلات ممن تألقوا في الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي شاركوا فيها خلال 2015 و2016، حيث شهد الحفل الذي غنت فيه كل من المطربة لطيفة رأفت والفنان المغربي سعيد موسكير والمصري أحمد شيب وآخرين، تكريم الممثلة القديرة أمينة رشيد وزوجها الإعلامي والكاتب المسرحي عبد الله شقرون، اللذان حظيا بتكريم خاص من طرف اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة ترسيخا لثقافة الاعتراف.

كما سلمت وبنفس المنافسة توزيع جوائز مسابقة الأفلام والمسلسلات ، حيث عادت جائزة أحسن ممثلة على مستوى التلفزيون للممثلة سامية أقريو عن دورها في مسلسل "سر المرجان" الذي قدمته القناة الثانية على شاشة رمضان 2016، فيما حاز الفنان عبد اللطيف عاطف على جائزة أحسن ممثل عن المسلسل الأمازيغي (المياة العطشاء) الذي بثته القناة الثامنة في الدورة البرامجية لرمضان المنصرم.

أما بالنسبة للسينما فقد منحت لجنة التحكيم جائزة أحسن دور رجالي مناصفة لكل من الممثل أمين الناجي عن دوره في فيلم (مسافة ميل) والممثل رشيد الوالي عن دوره في فيلم (دموع إبليس)، مع تنويه خاص من اللجنة للممثل عزيز دادس عن مشاركته في فيلم (دالاس)، أما مفاجأة الليلة والتي صفق لها الجميع فتمثلت في إهداء شقة وعمرة للممثل عبد الرحمن برادي رائد المسرح والتلفزيون لسنوات طويلة ، وشقة أخرى للممثلة سلوى الجوهري .

وقال الممثل سعيد الناصري رئيس اللجنة المنظمة الذي خص به "سيدتي-نت" بترحيب خاص أن "ليلة النجوم" أصبحت موعدا سنويا يكتسي بعداً إنسانياً واجتماعياً حيث دأبت "الجمعية منذ أول دورة على القيام بمبادرات إنسانية واجتماعية تروم من خلالها إلى إعادة الإعتبار إلى الفنان المغربي، بعد منحها العام الماضي لشقتين لكل من الممثلتين عائشة ماه ماه وزهور السليماني ، ودعم رمزي للفنانين المفضل الحريزي وأب عزيزي، وتكريمها أيضا لعدد من نجوم الشاشة كالممثل عبد القادر مطاع وأرملة الممثل محمد البسطاوي ، وآخرين فإنها اختارت في دورتها الثالثة الانفتاح على ممثلين آخرين في ليلة النجوم التي باتت تشكل موعداً سنوياً لحدث فني كبير يلتئم فيه المثقفون والإعلاميون ورجال الأعمال وشخصيات المجتمع المدني ،احتفاءً بالفنان المغربي و دعمه مادياً و معنوياً.