بالصور.. شوارع أسوان "غسيل ومكوى" قبل زيارة وزير القوى العاملة

شهد شارع السماد، أحد الطرق الرئيسية بمدينة أسوان، والمؤدية إلى مصنع كيما، فىالساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال نظافة وتجميل "غسيل ومكوى" من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بجانب رفع الأتربة، وذلك قبل ساعات من زيارة محمد سعفان، وزير القوى العاملة للمصنع.

ومن المقرر أن يتوجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى شركة الصناعات الكيماوية "مصنع كيما" فى جولة تفقدية ولقاء العاملين فى المصنع، عقب عقد اجتماع اللجنة المحلية للمناجم والمحاجر أحد فنادق مدينة أسونا.

وكان وزير القوى العاملة، زار أمس الاثنين، شركة السبائك الحديدية "مصنع الفيروسيلكون" وشركة النصر للتعدين، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، والتقى عدداً من العاملين بهما.