شقراء تقف في مواجهة الإرهاب

أكد عدد من المسؤولين لـ"الرياض" أن الشعب السعودي يقف صفاً واحداً خلف قيادته في مواجهة الإرهاب، رغم المحاولات الفاشلة التي يقوم بها أصحاب الفكر المنحرف من حين لآخر، فهؤلاء الإرهابيون لا يمثلون إلا فئة قليلة ضلت طريقها واتخذت من الشيطان ولياً، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب.

وحول ‏الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص ‏تتخذ من شقراء منطلقاً لأنشطتها، قال وكيل محافظة شقراء عبدالله بن مترك العجالين "نحمد الله أن مكن دولتنا الرشيدة من خلال العيون الساهرة ورجال أمننا البواسل من القبض على من يتربص بأمننا وأماننا، فمملكتنا كانت من أوائل الدول التي وقفت ضد الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن جهود المملكة وإنجازاتها في مكافحة الإرهاب، وتطوير القدرات الأمنية لملاحقة الإرهابيين واضحة للعيان.

وأردف العجالين: "نقدر دور الأجهزة الأمنية التي فككت خلايا التنظيمات الإرهابية وكشفت عنها"، سائلاً الله أنّ يكشف خطط تلك الجماعات، وأن يديم الأمن والأمان على هذا البلد.

من جهته، تحدث مدير جامعة شقراء المكلف د. عدنان بن عبدالله الشيحة قائلاً إن الجميع يقف صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة في محاربة الأعمال الإرهابية التي تستبيح دماء الأبرياء، والوقوف في وجه منفذيها، مؤيدين لجميع الإجراءات التي سيتخذها ولاة الأمر، من منطلق عقيدة صحيحة، تقوم عليها البلاد، التي عرفت وستظل واحة أمن وأمان.

وشدد على أن العمليات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تؤكد نوايا الإرهابيين في استهداف التجمعات البشرية من الأبرياء لزعزعة الأمن وتدمير الاقتصاد المحلي وإحداث هزة في نفوس المواطنين والمقيمين.

بدوره، لفت إمام جامع التقوى بشقراء عبدالله بن سعد المهنا إلى أن ما حصل في شقراء من القبض على خلية من أصحاب الفكر المنحرف أمر مؤسف يشعر به كل مواطن محب لهذا البلد الذي يعد أمن هذه البلاد خط أحمر لا يجب تجاوزه، ومما يحز في النفس أيضاً أن الشباب المغرر بهم صغار في السن، وهذا يدل على جرم وخبث من أوصلهم إلى هذا الطريق المظلم، فتجد من غرر بهم ينعم بأهله وأولاده غير مبالٍ بما حصل منه من إفساد أبناء المسلمين ودفعهم إلى هذا الفكر المنحرف.

وأشاد بيقظة رجال الأمن البواسل في التصدي لمخططات هؤلاء، والحفاظ على أمن الوطن وسلامته، ومما لا شك فيه أننا جميعاً ننبذ مثل هذه الأمور الدخيلة على مجتمعنا.

عبدالله المهنا

د. عدنان الشيحة