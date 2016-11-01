أمير القصيم يحث على معالجة قضايا العمال وتأصيل التنمية المجتمعية

حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم مدير ومنسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على السعي إلى تحقيق تطلعات القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين والمراجعين والحرص الدائم على راحتهم، مؤكداً على الاهتمام بكل ما يتعلق بمعالجة قضايا العمل والعمال وإعطاء حقوقهم، وتكثيف الجهود للرقى بالخدمات التنموية والاجتماعية لخدمة المواطنين.

وأشار سموه إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات للمستفيدين، متمنياً لجميع العاملين بالفرع التوفيق والسداد في مجال عملهم.

جاء ذلك خلال استقبال أمير القصيم أمس، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المانع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع، يرافقه منسوبي الفرع وذلك بعد قرار دمج وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، وإعادة الهيكلة للفرع بالمنطقة.

واستعرض سموه تقريراً عن انجازات الفرع خلال الفترة الماضية وخططه المستقبلية لتطوير أعماله، وتحقيق الفرع المركز الأول على الفئة الأولى على مستوى المملكة.

وأعرب مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة التي تصب في الصالح العام، وعلى ما يحظى به فرع الوزارة من دعم ورعاية واهتمام من سموه لتطوير أعماله، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن والمواطنين.