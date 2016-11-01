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أمير الشمالية يؤكد أهمية دور مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية

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أمير الشمالية يؤكد أهمية دور مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية أمير الشمالية يؤكد أهمية دور مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية

التقى صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد اليامي الذي أطلع سموه على نشاطات الفرع والمنجزات التي حققها.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الفرع في المنطقة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تيسير الإجراءات وخدمة المراجعين على أكمل وجه وتنفيذ الجولات الرقابية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد سموه على أهمية بذل المزيد من الجهود وتطبيق الأنظمة بحق مخالفي نظام الإقامة والعمل، مع إيجاد الفرص الوظيفية لشباب وفتيات المنطقة في القطاع الخاص بما يضمن الحياة الكريمة لهم، معربا عن شكره لمدير الفرع ولجميع العاملين بمكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

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