اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الخليجيين.. اليوم

يترأس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، وفد المؤسسة المشارك في الاجتماع السادس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض.

وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمتابعة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وتعزيز التواصل عبر الندوات واللقاءات وعقد الدورات التدريبية في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتطبيق الخدمات الإلكترونية.

ومن أهم الإنجازات في مسيرة العمل المشترك قرار قادة دول المجلس بالموافقة على اعتماد نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم بصفة إلزامية اعتباراً من أول يناير 2006م، وقد استفاد من النظام العديد من المواطنين الخليجيين مما ساهم في تنقل القوى العاملة بين دول المجلس.