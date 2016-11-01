أوامر ملكية: الجدعان وزيراً للمالية والعساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

صدرت امس أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 8

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30 ) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

القاسم رئيساً لهيئة الهلال الأحمر.. والرميح لهيئة النقل العام

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 9

التاريخ : 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

الجضعي رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للغذاء والدواء

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية من منصبه.

ثانياً: يُعين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المرزوقي للجامعة الإسلامية والسراني لـ«طيبة» والأسمري لـ«شقراء»

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 10

التاريخ : 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تولي الربيعة المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 11

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

تكليف الثقفي بالقيام بعمل رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 213) بتاريخ 11 / 7 / 1432هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الدكتور / محمد بن عبدالله القاسم رئيساً لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تكليف الحازمي بالقيام بعمل محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 12

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 5 ) بتاريخ 16 / 1 / 1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 13

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 25 / 1 / 1428هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 2 / 6 / 1434هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / محمد بن عبدالرحمن بن سليمان المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

ثانياً: يُعين الدكتور / هشام بن سعد الجضعي رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمرتبة الممتازة.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 14

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الدكتور/ حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي مديراً للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 15

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الدكتور / عبدالعزيز بن قبلان بن مقبول السراني مديراً لجامعة طيبة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 16

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين الدكتور/ عوض بن خزيم بن علي الأسمري مديراً لجامعة شقراء بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 17

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 185 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر العوهلي رئيس هيئة النقل العام من منصبه.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 18

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 248 ) بتاريخ 12 / 6 / 1437هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 31 ) بتاريخ 29 / 2 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين معالي الدكتور/ رميح بن محمد الرميح رئيساً لهيئة النقل العام بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 19

التاريخ: 30 / 1 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 232 ) بتاريخ 10 / 10 / 1434هـ، ورقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / عبدالعزيز بن عمر بن محمد الجاسر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الكريم بأن يتولى معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك، وصدر الأمر الكريم بتكليف الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما صدر الأمر الكريم بتكليف المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي بالقيام بعمل محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.