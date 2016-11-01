القبض علي "استورجى" متهم باقتحام محكمة ملوى ومدرسة الغطاس بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطني من القبض على استورجى متهم باقتحام محكمة ملوى ومدرسة الغطاس.



> تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى يفيد ضبط " محمد .ف" ،٣٣ سنه استورجي من ملوى والمطلوب ضبطه واحضارة فى القضية رقم ٢١١٦ لسنة٢٠١٣ إدارى قسم ملوى والمقيدة برقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٥ جنح عسكرية أسيوط في اقتحام محكمة ملوى والضية رقم ٢٠٧٥ لسنة ٢٠١٣ اداري قسم ملوي والمقيدة برقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنح عسكرية اسيوط اقتحام مدرسة الغطاس.



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