أوامر ملكية.. الجدعان وزيراً للمالية والعساف وزير دولة وتعيين عدد من رؤساء الهيئات ومديري الجامعات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أوامر ملكية بتعيين محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية وتعيين د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. كما اصدر أمره الكريم بتعيين عدد من رؤساء الهيئات ومديري الجامعات.

مجلس الوزراء يثمّن كلمة خادم الحرمين بالتأكيد على قوة وتنوع الاقتصاد الوطني

من جهة أخرى أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس مجلس الوزراء على فحوى الاتصال ونتائج لقاءاته ومباحثاته مع عدد من القادة والمسؤولين ، واستقبل - حفظه الله -، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوربية فديريكا موغيريني. وبحث معها عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ونوه مجلس الوزراء بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين خلال حفل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأكد فيها ما تعيشه المملكة من تحول تاريخي من خلال رؤيتها 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء أكد ما تتمتع به المملكة من قوة لمواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وندد المجلس بما أقدمت عليه المليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة. ورحب المجلس بانتخاب المملكة للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة . كما أشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية . وقرر مجلس الوزراء إجراء عدد من التعديلات على مواد تنظيم الدعم السكني بحيث يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة.

وتقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان.