الأردن: 458 .1 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية منذ بداية العام

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية، يوم الإثنين، أن إجمالى قيمة المساعدات الخارجية التى التزم عدد من الدول بتقديمها للأردن منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الجارى بلغ 458ر1 مليار دولار أمريكى.

وأوضحت الوزارة - فى بيانات رسمية يوم - أن المساعدات التى وقعت اتفاقياتها توزعت بواقع 40 مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، منها مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة فى تمويل خطة الاستجابة الأردنية 2016 – 2018 لقطاعات التربية والتعليم والصحة والبلديات، لمختلف محافظات المملكة، و20 مليون دولار للمساهمة فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى المملكة.

وقدمت كندا مبلغ 2ر38 مليون دولار توزعت بواقع 280ر15 مليون دولار لمشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الطاقة المتجددة، ومبلغ 702ر14 مليون دولار، لتطوير مشاريع فى منطقة وادى الأردن ومبلغ 3 ملايين دولار للمشروع الإقليمى للحياة الرقمية و3ر5 مليون دولار لتمكين المرأة من اجل الحاكمية الشاملة.

وشملت قائمة الجهات التى قدمت المساعدات، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 470 مليون دولار منحة دعم نقدي، و5ر70 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية، و3ر211 مليون دولار لتحسين جودة القطاع الاجتماعي، و35 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية.

والتزمت اليابان بمبلغ 4ر16 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات الخدمات التابعة لها لصالح سلطة المياه ووزارة الشؤون البلدية ليتم استخدامها من قبل المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ومبلغ 3ر9 مليون دولار تجهيزات أمنية لتعزيز الحماية الأمنية على الحدود الأردنية.