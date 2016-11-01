النائب أحمد العرجاوى: إخوانى يدير وزارة الرى والأجهزة الرقابية تعلم ذلك

قال النائب أحمد العرجاوى عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصحة، إن وزير سابق بوزارة الرى، يدير الوزارة حاليا وهو مصنف بانضمامه لجماعة محظورة، فقاطعه الإعلامى وائل الإبراشى لكشف اسمه، ليجيب قائلا ": اسمه محمد والأجهزة الرقابية مليون فى الميه تعلم ذلك جيدا، وهو موجود بالوزارة وليس بالبيت وينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف العرجاوى، خلال حوار لبرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، أن هناك وزير للرى قبل تولى الوزير حسام المغازى، كان هناك من الوزراء المصنفين ممن كانوا بميدان رابعة العدوية، وهو موجود حاليا ويدير معهد تابع للوزارة، وقيادات وزارة الرى تعلم ذلك.