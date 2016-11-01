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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى وهو فى طريقه للاستقرار.. والصعيد الصحى والعاطفى فى حالة انتعاش.

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى وهو فى طريقه للاستقرار.. والصعيد الصحى والعاطفى فى حالة انتعاش. حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى وهو فى طريقه للاستقرار.. والصعيد الصحى والعاطفى فى حالة انتعاش.

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك لليوم الثلاثاء الاول من نوفمبر بدا من الشق المهنى الذى سيستقر بشكل واضح خلال الفترة المقبلة ، اما الجانب العاطفى فى طريقة للانتعاش فلا تتردد من دعم العلاقة بطرق عدة ، وتوقعات الجانب الصحى ايضا الذى يسير بخطى جيدة .

 

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد المهنى الذى سيشهد حالة من الاستقرار خلال الايام القلية القادمة و هو ما سيزيد حماسك على تقديم مجهود بنسبة اكبر ، من جهة اخرى قوة شخصيتك و قدرتك على التفاهم مع من حولك يجعلك قائد ماهر فابرز قدراتك القيادية.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد حالة من الانتعاش قد تجعل علاقتك بالشريك أكثر قوة ، عليك ان تستخدم سلاح الرومانسية ، فالمفاجآت الغير متوقعه قد تجعل شريكك أكثر سعادة.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة و ذلك بعد ان انتظمت فى تناول الفواكهه الطازجة و استغنيت تماما عن الوجبات السريعة ، وعليك ان تأخذ خطوة جديدة للأمام وتتخلى عن المشروبات التى تحتوى على " الكافيين " .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان الفترة المقبلة عليك ان تعمل جاهدا على تحسين علاقتك بإفراد عائلتك حتى لا تزداد المشاكل و يصبح الوضع اكثر سوءا ، عليك ان تبارد و تأخذ خطوة للأمام حتى تصلح الأوضاع .


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