حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى وهو فى طريقه للاستقرار.. والصعيد الصحى والعاطفى فى حالة انتعاش.

نقدم لمواليد برج الجوزاء توقعات علماء الفلك لليوم الثلاثاء الاول من نوفمبر بدا من الشق المهنى الذى سيستقر بشكل واضح خلال الفترة المقبلة ، اما الجانب العاطفى فى طريقة للانتعاش فلا تتردد من دعم العلاقة بطرق عدة ، وتوقعات الجانب الصحى ايضا الذى يسير بخطى جيدة .

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد المهنى الذى سيشهد حالة من الاستقرار خلال الايام القلية القادمة و هو ما سيزيد حماسك على تقديم مجهود بنسبة اكبر ، من جهة اخرى قوة شخصيتك و قدرتك على التفاهم مع من حولك يجعلك قائد ماهر فابرز قدراتك القيادية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد حالة من الانتعاش قد تجعل علاقتك بالشريك أكثر قوة ، عليك ان تستخدم سلاح الرومانسية ، فالمفاجآت الغير متوقعه قد تجعل شريكك أكثر سعادة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة و ذلك بعد ان انتظمت فى تناول الفواكهه الطازجة و استغنيت تماما عن الوجبات السريعة ، وعليك ان تأخذ خطوة جديدة للأمام وتتخلى عن المشروبات التى تحتوى على " الكافيين " .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان الفترة المقبلة عليك ان تعمل جاهدا على تحسين علاقتك بإفراد عائلتك حتى لا تزداد المشاكل و يصبح الوضع اكثر سوءا ، عليك ان تبارد و تأخذ خطوة للأمام حتى تصلح الأوضاع .