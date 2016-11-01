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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحياة مليئة بالفرص اغتنمها

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحياة مليئة بالفرص اغتنمها حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحياة مليئة بالفرص اغتنمها

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يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

الحياة مليئة بالفرص، واغتنامها فى الوقت المناسب يتطلب عقل يقظ و حظ كبير، ويعيش مولود العقرب فى الفترة القادمة انفراجة كبيرة بعد حالة التعثر التى أحالت دون اغتنامه عدد من الفرص التى ستغير من حياته العملية.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الصراع الداخلى بين الإفصاح عن مشاعرك بكل صراحة وبين الحفاظ عليها مثل أسرارك التى لا يعلمها سواك لن يكون فى صالحك فى الفترة القادمة، فنظراتك دائماً ما تكشف عما تريد التكتم عليه، وتحتاج غلى اتخاذ خطوات جادة فى العلاقة بالحبيب.

 

على الصعيد الصحى ..

تقرأ كثيراً فى الأدب والطب وفى كافة المجالات، لكنك لا تطبق أى من المعلومات التى تكتسبها، وتحتاج إلى الاهتمام بحالتك الصحية فى الفترة القادمة حتى تتجنب الوعكات المفاجئة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعود إلى حالته الطبيعية و قوة تركيزه فى العمل، التى تعيده إلى مقدمة صفوف رجال المرحلة، ويحتاج مولود العقرب إلى استشارات طبية حتى يتجنب الإصابة بوعكات متلاحقة.


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مصر 365

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