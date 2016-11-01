برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 1/11/ 2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تعثر مالى يضطرك إلى العمل الإضافى

العقل و الخوف والمشاعر الرقيقة والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والتى يظهر نقيضها والتردد فى اتخاذ القرارات، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الميزان على الصعيد المهنى..

تعثر مادى يضطرك إلى العمل فى أكثر من وظيفة فى آن واحد، وسرعان ما تقابل أحد الأشخاص الذى سيقدم لك العون فى الفترة الحالية، وتتعافى من أزمتك المالية سريعاً، لكن تعلم من هذه المحنة التدبر فى إنفاق الأموال.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

الخوف لن يقودك لشىء، والتردد يمكن أن يقضى على حياتك العاطفية بشكل تام، تأكد من مشاعرك ولا تتردد فى الإفصاح عنها ما دامت لم تخرج عن حدود المنطق بالنسبة لتفكيرك، ولا تكتفى بالتفكير بمفردك فقط.

على الصعيد الصحى..

الابتعاد عن الوجبات السريعة يجنبك الإصابة بكثير من الأمراض، وتحتاج إلى اللجوء إلى الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية حتى تعود إلى نظامك الصحى الذى اعتدت عليه.

توقعات علماء الفلك لمولود الميزان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يمر بعدة مشاكل فى حياته تؤثر عليه بشكل سلبى فى البداية، لكنها تعيد إليه ثقته فى نفسه، وتمنحه القدرة على التحكم فى مجريات الأمور فى الوقت الذى يعانى فيه من التشتت.