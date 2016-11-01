حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب ركز على طموحك

يعد برج الأسد من الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والحماس، إلا أنه عصبى بعض الشئ، ونقدم لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لجنى ثمار تعبك الفترة الماضية فعليك أن تواصل ما أمضيت الوقت فى التخطيط له والعمل عليه لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك.

الأسد على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الأسد على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.