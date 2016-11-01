حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1/11/2016

يقدم اليوم السابع خدمة حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، لتعرف أكثر الأبراج سعادة اليوم وما سيمروا به من احداث إيجابية أو على النقيض سلبية، وذلك على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى إضافة لتوقعات علماء الأبراج بشكل عام .

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 1/11/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى..

عليك أن تهتم كثيرًا بهذه التفاصيل البسيطة الخاصة بالعمل، فعلى الرغم من أنك تبذل جهد فى العمل، إلا أن هناك الكثير من الجوانب الأخرى التى يجب الاهتمام بها ومراعتها على أكمل وجه.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

إهمالك للحبيب فى الفترة الأخيرة سيسبب لك أزمة عاطفية طارئة خلال الأيام المقبلة، ما يجب أن تقوم به هو أن تراعى مشاعره وتساعده فى تخطى الأزمة هذه الفترة والوقوف إلى جواره ودعمه.

على الصعيد الصحى ..

يتوقع علماء الفلك أن تكون بصحة جيدة خلال الفترة المقبلة، ما عليك فقط أن تهتم أكثر بالأطعمة التى تتناولها وكذلك يجب أن تتوقف الآن عن شرب المياه الغازية بكثرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى الحياة المهنية والأسرية وكذلك العاطفية، كما أنه من الضرورى أن تلفت أكثر إلى حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 1/11/2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، ما عليك هو أن تراعيه بالقدر الكافِ وتهتم به من جديد، كما أن هناك الكثير من الأمور التى سيتم مناقشتها هذا اليوم وسينتج عنها قرارات مصيرية.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل ليست على ما يرام، تبحث عن شئ جديد لتقدمه، ولكن الأمور تسير على عكس ما تتمنى لا تيأس من كل هذا عليك الصبر ومزيدًا من العمل حتى تصل إلى ما تريد.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة جدًا ولكن يفضل أن تكون حريص تجاه الوجبات التى تتناولها وكذلك من الضرورى أن تهتم أكثر بصحتك وحياتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك خلال الأيام المقبلة، ستشهد الكثير من التغيرات تحديدًا على مستوى حياتك المهنية، ولقاء مع صديق قديم يغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 1/11/2016

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى..

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

السرطان على الصعيد العاطفى :

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

السرطان على الصعيد الصحى :

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 1/11/2016

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لجنى ثمار تعبك الفترة الماضية فعليك أن تواصل ما أمضيت الوقت فى التخطيط له والعمل عليه لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك.

الأسد على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الأسد على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 1/11/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

تعثر مادى يضطرك إلى العمل فى أكثر من وظيفة فى آن واحد، وسرعان ما تقابل أحد الأشخاص الذى سيقدم لك العون فى الفترة الحالية، وتتعافى من أزمتك المالية سريعاً، لكن تعلم من هذه المحنة التدبر فى إنفاق الأموال.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

الخوف لن يقودك لشىء، والتردد يمكن أن يقضى على حياتك العاطفية بشكل تام، تأكد من مشاعرك ولا تتردد فى الإفصاح عنها ما دامت لم تخرج عن حدود المنطق بالنسبة لتفكيرك، ولا تكتفى بالتفكير بمفردك فقط.

على الصعيد الصحى..

الابتعاد عن الوجبات السريعة يجنبك الإصابة بكثير من الأمراض، وتحتاج إلى اللجوء إلى الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية حتى تعود إلى نظامك الصحى الذى اعتدت عليه.

توقعات علماء الفلك لمولود الميزان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يمر بعدة مشاكل فى حياته تؤثر عليه بشكل سلبى فى البداية، لكنها تعيد إليه ثقته فى نفسه، وتمنحه القدرة على التحكم فى مجريات الأمور فى الوقت الذى يعانى فيه من التشتت.

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 1/11/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

الحياة مليئة بالفرص، واغتنامها فى الوقت المناسب يتطلب عقل يقظ و حظ كبير، ويعيش مولود العقرب فى الفترة القادمة انفراجة كبيرة بعد حالة التعثر التى أحالت دون اغتنامه عدد من الفرص التى ستغير من حياته العملية.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الصراع الداخلى بين الإفصاح عن مشاعرك بكل صراحة وبين الحفاظ عليها مثل أسرارك التى لا يعلمها سواك لن يكون فى صالحك فى الفترة القادمة، فنظراتك دائماً ما تكشف عما تريد التكتم عليه، وتحتاج غلى اتخاذ خطوات جادة فى العلاقة بالحبيب.

على الصعيد الصحى ..

تقرأ كثيراً فى الأدب والطب وفى كافة المجالات، لكنك لا تطبق أى من المعلومات التى تكتسبها، وتحتاج إلى الاهتمام بحالتك الصحية فى الفترة القادمة حتى تتجنب الوعكات المفاجئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعود إلى حالته الطبيعية و قوة تركيزه فى العمل، التى تعيده إلى مقدمة صفوف رجال المرحلة، ويحتاج مولود العقرب إلى استشارات طبية حتى يتجنب الإصابة بوعكات متلاحقة.

حظك اليوم برج القوس 1/11/2016

على الصعيد المهنى

تواجه مشكلات فرعية فى عملك اليوم، لكنك قادر على حلها بمزيد من التنسيق والتنظيم والذكاء.

على الصعيد العاطفى

يساعدك شريك حياتك على تحقيق المصالح الخاصة بك ، ولذا ستقع فى حبه الى الأبد.

على الصعيد الصحى

عليك بمزيد من الإهتمام لصحتك، وإجراء فحص طبى كامل كل ثلاثة أشهر.

توقعات علماء الفلك

يجب أن تركز اهتمامك على حياتك الإجتماعية والخاصة، والتواصل مع أصداقائك القدامى .

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 1/11/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

لمواليد برج العذراء الصعيد المهنى يشوبه الكثير من التوتر و القلق و ذلك بسبب اعمالك اداء بعض المهام التى تم تكليفك بها مؤخرا ، أعلم ان هذه الاجواء ستستمر طويلا .

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية يستحق الدعم هذه الفترة وخاصة ان شريكك سيتقبل منك أى انتقاد ستوجهه له كونك ابرزت مدى اهتمامك بدعم العلاقة و تطويرها منذ فترة وهو ما ظهر بكل تصرفاتك معه .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء انت مهمل بشكل واضح بالصعيد الصحى وهو ما يجعلك متعرض لسلسلة من الوعكات الصحية الشديدة ، عليك ان تضع روتين يومى وخطة محكمة للالتزام بتناول الاطعمة المفيدة و الغنية بالفيتامينات مع ممارسة الرياضة بانتظام .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء ان الفترة المقبلة ستلتقى صديق قديم قد يساعدك على الخروج من احدى المشاكل التى تعرضت لها مؤخرا .

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 1/11/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد المهنى الذى سيشهد حالة من الاستقرار خلال الايام القلية القادمة و هو ما سيزيد حماسك على تقديم مجهود بنسبة اكبر ، من جهة اخرى قوة شخصيتك و قدرتك على التفاهم مع من حولك يجعلك قائد ماهر فابرز قدراتك القيادية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد حالة من الانتعاش قد تجعل علاقتك بالشريك أكثر قوة ، عليك ان تستخدم سلاح الرومانسية ، فالمفاجآت الغير متوقعه قد تجعل شريكك أكثر سعادة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يسير بخطى جيدة و ذلك بعد ان انتظمت فى تناول الفواكهه الطازجة و استغنيت تماما عن الوجبات السريعة ، وعليك ان تأخذ خطوة جديدة للأمام وتتخلى عن المشروبات التى تحتوى على " الكافيين " .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان الفترة المقبلة عليك ان تعمل جاهدا على تحسين علاقتك بإفراد عائلتك حتى لا تزداد المشاكل و يصبح الوضع اكثر سوءا ، عليك ان تبارد و تأخذ خطوة للأمام حتى تصلح الأوضاع .

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 1/11/2016

على الصعيد المهنى

لديك فرصة للترقية أو زيادة راتبك، انتبه لعملج جيدا وأعطى مزيدا من الإنتاج والتنظيم.

على الصعيد العاطفى

تحتاج الى تصحيح بعض المفاهيم والمواقف الخاطئة بينك وبين شريك حياتك، ولكن اختار الطريقة الصحيحة لذلك.

على الصعيد الصحى

أن الأوان لسماع صوت جسدك بالداخل، والإهتمام بصحتك بشكل أكبر.

توقعات علماء الفلك

تخوض تجربة اليوم تتطلب منك أن تكون واقعيا ، ولكن تمهل فى اتخاذ القرارات.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تتراخى بعد تحقيق إنجازات كبيرة

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تحقق الكثير من التقدم والإنجازات فى عملك اليوم وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالتك المالية وهو أمر جيد يستحق ان تمنح نفسك بعض الراحة فى الفترة المقبلة ولكن ليس لدرجة التراخى والتكاسل فى العمل وإلا ستضيع كل ما بذلته من جهود قديمة.

على الصعيد العاطفي:

تقترب منك بعض الصدمات العاطفية التى تجعلك تعيد التفكير فى دائرة المقربين لك وتعيد النظر فيهم، وقد تأخذ قرارًا متسرعًا بناءً على انفعالاتك الشديدة يتسبب فى ان يزداد الأمر سوءًا لذلك احرص على أن تتحكم فى أعصابك قدر الإمكان ولا تحرق كل الجسور.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تواجه مشاكل فى التنفس بسبب اضطراب الطقس هذه الأيام بالإضافة إلى الجو الملوث فحاول أن تتوخى الحذر قدر الإمكان وتتجنب الخروج فى الشارع لوقت طويل وأن تكون جاهزًا طوال الوقت بالعلاجات اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تحتاج للكثير من الحكمة والتريث هذه الأيام حتى لا تقع فى مشاكل كبيرة جدًا وتخسر خسائر فادحة للغاية، ويمكن أن يأتى الحظ إلى جانبك فقط إن أحسنت التصرف خاصة مع الظروف المفاجئة.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 1/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تجازف بالاقتراب ممن تحب

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

اليوم هو يوم حظك بالنسبة للنقود ولكن رغم ذلك ورغم كل المكاسب التى تحققها اليوم ستتكبد خسائر على صعيد علاقاتك المهنية مما يسبب لك الكثير من الانزعاج وتفسد فرحتك بالمكاسب المالية.

على الصعيد العاطفي:

أنت شخص مغامر بطبعك وخاصة إذا تعلق الأمر بعلاقاتك العاطفية، واليوم تجازف بالاقتراب خطوة من الشخص الذى تحبه دون أن تحسب حسابات لرد الفعل وهى خطوة ستكلل بالنجاح ومن المتوقع أن تكون هذه بداية لقصة سعيدة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

الاكتئاب يقترب منك خاصة أنك من الأشخاص الذين ينزعجون من تغيرات الفصول ولكن لا يجب أن تستسلم له وحاول أن تندمج فى انشطة اجتماعية لا تترك لك وقتًا للاكتئاب والتفكير الطويل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تحقق أخيرًا أحلامًا طال انتظارك لها بعد الكثير من المجهود والتعب ورغم ذلك لا تشعر بالسعادة ولكنك تصبح أكثر انفتاحًا على الفرص ومستعدًا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أحلامك الحقيقية.