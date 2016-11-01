القطامي: «الصحة الإلكترونية» سبيلنا لتطوير أنظمتنا وفق أعلى معايير الجودة

أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة أن دعم الهيئة لمجال الصحة الإلكترونية يتمثل بشكل جلي في كونها ركناً أساسياً في استراتيجية دبي الصحية للعام 2021 والتي تمت مباركتها، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى «أن مجال الصحة الإلكترونية هو سبيلنا لتطوير أنظمتنا الصحية، وأن هيئة الصحة بدبي، تعنى بتقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وفق أعلى معايير الجودة».



> وتضمنت الاستراتيجية خططاً تفصيلية مستقبلية للصحة والرعاية الصحية في دبي وتحتوي على خمسة عشر برنامجاً حيوياً تستهدف بناء نموذج ابداعي للرعاية الصحية يلامس متطلبات الواقع ويواكب تطورات المستقبل.



> جاء ذلك خلال كلمة افتتاح مؤتمر نظم إدارة المعلومات الصحية (HIMSS) الشرق الأوسط 2016، والذي تستضيفه دبي للمرة السادسة وبحضور مجموعة كبيرة من العلماء والخبراء والمتخصصين في نظم المعلومات الصحية، من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي هيئة الصحة بدبي والأطباء من القطاع الصحي (الحكومي والخاص).



>إنجازات

> وأشار معالي القطامي إلى ما أنجزته الهيئة، مؤخراً، في مجال أنظمة وبرامج المعلومات الصحية الإلكترونية والذكية، ومنها على سبيل المثال: مشروع سلامة وهو مشروع الملف الإلكتروني الموحد في مستشفيات هيئة الصحة بدبي والذي يهدف لتطبيق أعلى معايير سلامة المرضى ولترقية جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومشروع نابض وهو أول مشاريع تبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة والذي سيتم تطبيقه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى منشآت القطاعين العام والخاص بالإمارة وصولاً لملف الكتروني موحد لكل مريض لضمان خدمات صحية منسقة بجودة أعلى وبتكلفة أقل، إلى جانب تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى إمارة دبي ككل، ودعمه بمنظومة إسعاد المتكاملة بما فيها برنامج سعادة الخاص بالتأمين الصحي لمواطني دبي.



>مشاركة

> ويأتي المؤتمر بتنظيم من هيئة الصحة بدبي ومجموعة (HIMSS)، ومشاركة نخبة من المؤسسات الصحية والتقنية، التي تطرح منتجاتها الحديثة في مجال بناء وتأسيس أنظمة المعلومات، من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر.



> وقال معاليه: إن الوصول لأهداف هذه الخطة الاستراتيجية لا يتأتى إلا بالاستعانة بأفضل تقنيات الأنظمة الصحية الذكية وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بمجال الصحة الإلكترونية فقد تضمنت الخطة برنامجاً متخصصاً وطموحاً لتأسيس بنية تحتية قوية للمعلومات والتكنولوجيا حيث انها السبيل الأمثل لتفعيل التواصل بين المريض والنظام الصحي.

> وكرم معالي حميد القطامي مجموعة من المستشفيات الخاصة المتميزة، كما افتتح معاليه معرض النظم الصحية الإلكترونية، المصاحب للمؤتمر.