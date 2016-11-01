سيف بن زايد يبحث سبل التعاون مع «الإنتربول»

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة أمس يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة الداخلية والمنظمة العالمية كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية.

حضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بالوزارة، والعقيد عبد الواحد أحمد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» بالوزارة، والمقدم مبارك الخييلي، مدير جهاز الشرطة الخليجية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية. وحضر من جانب منظمة «الانتربول» الدولي، المقدم عبد العزيز عبيد الله رئيس مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونيتين كاتارا محلل في مجال السياسات العامة الاستراتيجية بالمنظمة.