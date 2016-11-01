مناقشة البرامج العلمية والكوادر التدريسية لـ«العلوم الشرطية»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية.

حضر الاجتماع العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، والأعضاء المستشار سلطان بن بطي المهيري والعقيد عبدالله مبارك بن عامر والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية والعقيد عبدالله إبراهيم بن نصار وسالم عبيد الحصان الشامسي والرائد محمد حمد السويدي مقرر المجلس.

ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات العلمية والأكاديمية المتعلقة بشؤون أكاديمية العلوم الشرطية، والتطور الكبير الذي تشهده من برامج علمية وكوادر تدريسية متميزة، والإقبال الكبير من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على تفاصيل تجديد الاعتماد والترخيص الأكاديمي.

وتزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان عام 2016 عاماً للقراءة، وضمن النهج الثقافي لإمارة الشارقة التي أرست دعائم ثقافية رائدة في مختلف مجالات الثقافة والفنون، استعرض المجلس مشاركة الأكاديمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والثلاثين.