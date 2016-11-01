محمد بن زايد يستعرض مع أمين عام «الإنتربول» التصدي للجرائم وأهمية التواصل بين الجهات الأمنية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مجلس سموه بقصر البحر يورغن شتوك أمين عام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة والإنتربول والجهود المشتركة للتصدي للجرائم بأشكالها كافة وأهمية إدامة التواصل بين مختلف الجهات الأمنية لمجابهة التحديات ومواكبة التطورات في عالم الجريمة.

حضر مجلس سموه، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.