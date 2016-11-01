محمد بن راشد يعزز مكانته ضمن أكثر قادة العالم متابعة عبر «لينكد إن»

عزز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانته ضمن أكثر قادة العالم متابعة على موقع لينكد إن، مع تسجيل عدد متابعيه على هذا الموقع معدل نمو من رقمين خلال الشهور الماضية.

فقد قفز عدد متابعي سموه على موقع لينكد إن بنسبة تصل إلى 29 % خلال 6 أشهر ليصل إلى 814710 متابعين، بالمقارنة مع 631310 متابعين في أبريل 2016. وتجسد معدلات النمو المسجلة اتساع نطاق متابعي سموه على مواقع التواصل الاجتماعي ليشمل قاعدة واسعة ومتنامية من المتابعين محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث بات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي ضمن صدارة أكثر قادة العالم شعبية وتأثيراً على مواقع تويتر وفيسبوك ولينكد إن وجوجل بلس.

وكانت أحدث الأرقام التي أعلنها موقع لينكد إن لأكثر قادة العالم متابعة وتأثيراً على الموقع، قد أشارت إلى أن سموه يأتي في المركز الثالث عالمياً في هذا المجال إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (الذي وصل عدد متابعيه على الموقع إلى 2.1 مليون متابع في أبريل 2016 )، ورئيس الوزراء الهندي الذي بلغ عدد متابعيه على الموقع في نفس الفترة 1.62 مليون متابع.