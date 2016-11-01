نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 5 متهمين بالانضمام لداعش 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5 متهمين، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى قضية رقم 447 لسنة 2015، والمتهمين فيها بالانضمام لتنظيم داعش، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتضم القضية ما يقرب من 9 متهمين، ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة ورصد المنشآت العامة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وحيازة أسلحة.

وقالت تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين سافروا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء العمرة وخططوا لاستهداف شخصيات عربية، بدعوى عمل عمرة وقاموا برصد عدد من الشخصيات المسئولة بغرض استهدافها ولكن فشلت خططتهم.