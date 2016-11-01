الباجور تناقش مواجهة أزمات الشتاء والأمطار

عقد بسيونى عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور اجتماعا، اليوم، لمناقشة استعدادات المدينة والوحدات المحلية للتغيرات الجوية المتوقعة لفصل الشتاء وجاهزية المعدات المتوفرة.

وناقش عيد احتياجات كل وحدة محلية للمعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار وبالوعات الأمطار الموجودة والصيانة اللازمة لها ومدى زيادة عددها وتشكيل غرفة عمليات لإدارة أزمة وقوع أمطار غزيرة أو سيول.

حضر الاجتماع فتحى أمين نائب رئيس المدينة لشئون القرى ورؤساء الوحدات المحلية ومدير قسم الأزمات بالمركز ومدير إدارة المجالس بالمركز ومدير فرع شركة الكهرباء ومدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومدير إدارة رى الباجور ومدير الحماية المدنية ومدير إدارة التضامن الاجتماعى ومدير طرق الباجور.

وشدد عيد على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة أى أزمات تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الجهات التنفيذية والمواطنين شركاء فى حماية الوطن.