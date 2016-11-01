رئيس الإدارة المركزية للموهوبين يناقش سبل التعاون مع نقابة المبدعين بسيناء

التقى محمد سعيد عيسى أمين عام نقابة المؤلفين والمبدعين بجنوب سيناء بالدكتورة هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة والموهوبين والتعلم الذكى بوزارة التربية والتعليم فى إطار حرص المطرب أحمد صبحى نقيب المؤلفين والمبدعين بجنوب سيناء لتفعيل خطة النقابة للتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنمية الموهوبين، وذلك على هامش زيارتها لبعض مدارس شرم الشيخ.

تناول اللقاء سبل التعاون بين النقابة وبين الإدارة المركزية للموهوبين فى تنمية المجتمع من خلال الاهتمام بكل مبدع على أرض جنوب سيناء، مما يكون له أكبر الأثر على زيادة الروح الإيجابية داخل المجتمع.

وفى سياق متصل استعرض عيسى أنشطة النقابة والتى مازالت تبحث عن كل جديد ومتميز حرصا منها على أن المبدع عضو مؤثر لتحقيق التقدم والرخاء فى أى مجتمع، وأثنت رئيس الإدارة المركزية على أنشطة النقابة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية الفكر الإبداعى ووجهت الدعوة للنقابة لزيارتها بديوان الوزارة إيمانا منها بدور الفن والإبداع فى خلق جيل قادر على العطاء وتحقيق التقدم والرخاء.