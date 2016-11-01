"شئون عربية البرلمان": استقالة إياد مدنى جزاء لكل من يسخر من رمز مصر

قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن استقالة إياد مدنى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى هو جزاء لكل شخص يسخر من رمز للدولة المصرية، موضحا أن الخطوة التى اتخذها مدنى هى نهاية تاريخه السياسى.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار الخاص باستقالة إياد مدنى يعبر عن روح المملكة العربية السعودية عندما استشعرت بخطأ إياد مدنى، متوقعا أن تكون السعودية قد أجبرته على الاستقالة.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن ما خرج من إياد مدنى من سخرية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر لا يليق بشخص سياسى يتولى منصب فى منظمة كبيرة مثل منظمة التعاون الإسلامى.