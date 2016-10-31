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الإصابة تبعد بيبي عن ديربي مدريد والكلاسيكو

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الإصابة تبعد بيبي عن ديربي مدريد والكلاسيكو الإصابة تبعد بيبي عن ديربي مدريد والكلاسيكو

تعرض مدافع ريال مدريد البرتغالي بيبي لإصابة في عضلة الفخذ ستبعده فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع عن الملاعب، وفقا لما أعلن النادي الملكي يوم الاثنين.

وأصدر ريال مدريد بيانا جاء فيه “تبين بعد خضوع بيبي لفحوصات بالإشاعة، إصابته بتمزق عضلي في الفخذ من المستوى الثاني”.

ولم يذكر النادي مدة غياب اللاعب عن الملاعب لكن صحيفة “آس” اعتبرت بأن الفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، في حين تحدثت “ماركا” عن غياب لأربعة أسابيع.

وسيغيب بيبي على الأرجح عن ديربي العاصمة الإسبانية المقرر في 19 نوفمبر المقبل وربما الكلاسيكو ضد برشلونة في 3 ديسمبر.

وتعتبر إصابة بيبي ضربة موجعة للمدرب زين الدين زيدان خصوصا في ظل غياب قائد خط الدفاع سيرجيو راموس حتى منتصف الشهر المقبل.

وسيعتمد زيدان في الفترة المقبلة بالتالي على الفرنسي رافايل فاران وناتشو.

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