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جامعة بلغارية تمنح الدكتوراه الفخرية لمدير مكتبة الإسكندرية

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جامعة بلغارية تمنح الدكتوراه الفخرية لمدير مكتبة الإسكندرية جامعة بلغارية تمنح الدكتوراه الفخرية لمدير مكتبة الإسكندرية

الدكتور إسماعيل سراج الدين

منحت جامعة صوفيا البلغارية، فى احتفالية كبيرة الدكتوراه الفخرية لللدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، كما سلمته الجامعة وسام شرف القديس كلميمينت الأوخريدى بدعوة من رئيس الجامعة، وألقى سراج الدين خلال الاحتفالية محاضرة بعنوان “استخدامات التاريخ وإساءة استغلاله”.

وأشار بيان صادر من مكتبة الإسكندرية، اليوم، إلى أنه فى إطار زيارته التقى الدكتور إسماعيل سراج الدين بالرئيس روزين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك بالقصر الرئاسى فى صوفيا، حيث تسلم وسام رئيس الجمهورية البلغارية.

والجدير بالذكر، أن هذه الدكتوراه هى الخامسة والثلاثين التى تمنح للدكتور إسماعيل سراج الدين، حيث حصل على 34 دكتوراه فخرية أخرى من مختلف الجامعات حول العالم.

 

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