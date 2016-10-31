الحزب الحاكم بجورجيا يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في جولة الإعادة

أظهرت بيانات من لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الإثنين، أن الحزب الحاكم في جورجيا فاز بشكل حاسم في الجولة الثانية من الانتخابات اليوم الأحد ليحصل على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان أي ما يكفيه لتغيير الدستور إذا أراد.

وبحسب “رويترز”، تعزز النتائج قبضة حزب الحلم الجورجي القوية بالفعل على السلطة في الجمهورية السوفيتية السابقة وتشكل هزيمة ساحقة لحزب الحركة الوطنية المتحدة المعارضة ومؤسسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يشغل حاليا منصب حاكم إقليمي في أوكرانيا وتحدث عن احتمال عودته لبلاده.

وحزب الحلم الجورجي الذي وصل السلطة عام 2012 هو حزب مؤيد للغرب لكنه يؤيد أيضا توطيد العلاقات مع روسيا بينما تميل الحركة الوطنية المتحدة بقوة ناحية الغرب.

وهنأت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جورجيا على اكتمال الانتخابات بنجاح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس في بيان “نشجع القادة السياسيين من كل الأحزاب الآن على العمل معا لتحقيق الأهداف المهمة لكل الجورجيين بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والأمن والرخاء الاقتصادي.”