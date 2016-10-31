غوارديولا يحذر من”أشعة X” لدى ميسي

حذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبيل يوم من مواجهة فريقه مع برشلونة، الثلاثاء، في إياب دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، من القدرة على الرؤية بأشعة X التي يتمتع بها ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد سجل ثلاثية في مواجهة الذهاب في برشلونة التي انتهت بفوز “أفضل لاعب في العالم 2015″ وزملائه برباعية نظفية.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية قبيل لقاء السيتي وبرشلونة إن “ميسي يمضي الوقت في المباراة في إجراء مسح عقلي بأشعة X لكل مساحة الملعب في كل لحظة.”

وأضاف “عندما تصله الكرة يعرف (ميسي) بفضل أشعة X مكان كل لاعب وإين يوجد.” ثم يسدد الكرة.

ويعرف غوارديولا ميسي بشكل جيد جدا عندما كان مدربا له في النادي الكاتالوني، وحقق معه جميع الألقاب بدءا من الدوري المحلي وكأس إسبانيا، مرورا بكأس السوبر الإسبانية والأوروبية ودوري أبطال أوروبا وانتهاء بكأس العالم للأندية.