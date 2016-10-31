تحرير 614 مخالفة فى حملة مرورية بأسوان

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية شارك فيها رجال المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، وتضمنت الجهود نشر عدد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، والتى أسفرت جهودها عن تحرير 614 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم ضبط دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وبدون تراخيص تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 2887 و 2888 لسنة 2016، جنح مرور مركز كوم أمبو.

وتضمنت الجهود تحرير 65 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 57 مخالفة بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 7 آلاف جنيه، وتحرير 225 مخالفة غرامة ونش بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 9 آلاف جنيه، وكذلك تم سحب تراخيص 64 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة.