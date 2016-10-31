وزير الكهرباء: سنمكن القطاع الخاص من إنشاء المحطات وبيع الطاقة

أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف منح القطاع الخاص حق إنشاء محطات كهرباء وبيع الطاقة للمستهلك النهائى، لافتاً إلى أن قانون الكهرباء الجديد يتيح هذا الأمر.

وأوضح "شاكر" فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه تم حل المشكلات مع المستثمرين حول التحكيم وسعر التعريفة، وبعض المستثمرين سحبوا أموالهم من التعاقد على توليد الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسير فى جميع وسائل توليد الكهرباء، مضيفاً أنه تم رفع تعريفة شراء كهرباء الطاقة الشمسية من المنازل وأصبح سعر الشراء بـ 108 قروش بدلاً من 84 قرشا.