باريس... كم أنتِ مذهلة مع Huile Prodigieuse من نوكس

جميعنا نعرف زيت® Huile Prodigieuse، أليس كذلك؟ فهو الزيت الجاف الذي لا نستغني عنه منذ عام 1991 والذي وقعنا في غرامه عندما سافرنا إلى باريس.

نعم، باريس... مدينة الحب والأضواء والأهم من ذلك مدينة نوكس! وكما تقول أليزا جابيز مؤسسة مجموعة نوكس والمديرة التنفيذية لها: "أسافر حول العالم مع نوكس، لكن قلبي ينتمي إلى باريس بمناظرها المذهلة وشوارعها الرومانسية وتاريخها وسحرها فكل تلك الأشياء تمثّل جوهر الروح الباريسية التي تسري في عروق ماركة نوكس."

زيت المرأة المفضل...

بعد أن نجح في جذب سيدات باريس، يستمر زيت® Huile Prodigieuse في أسر قلوب السيدات حول العالم، حيث وضعنه في المرتبة الأولى في فئة زيوت العناية بالبشرة وهي مكانة تعني الكثير لماركة نوكس.

يمثل® Huile Prodigieuse الجمال الفرنسي الطبيعي بتركيبةٍ مميزة وفعالة تمتاز بقوامٍ ناعمٍ وخفيف بحيث تتغلغل داخل البشرة وتتركها رطبةً ومنتعشة.

تركيبة أسطورية...

منذ عام 1991 أصبح هذا الزيت سراً من أسرار جمال السيدات بفضل تركيبته الفعالة التي تتألف من مزيجٍ فريدٍ من 6 زيوتٍ طبيعية هي: جوز الماكاديميا، البندق، زهرة النجمة، اللوز الحلو، الكاميليا ونبتة سانت جون (العرن).

بملمسه الجاف المميز يعمل زيت® Huile Prodigieuse على تغذية وإصلاح وتنعيم بشرة الوجه والجسم والشعر بخطوةٍ واحدة. تركيبته الطبيعية بنسبة 97.8% مدعّمة بفيتامين E وخالية تماماً من المواد الحافظة.

... بعطرٍ يأسر الحواس

العبير الأنثوي الساحر لهذا الزيت يحرك طيفاً غنياً من المشاعر، فهو يمتاز بنفحات زهر البرتقال والبرغموت والمندرين وباقةٍ ورديةٍ تشتمل على شذى الورد الجوري والغاردينيا والماغنوليا بالإضافة إلى نفحات الفانيليا وحليب جوز الهند.

المستحضر الذي لا غنى عن

مع جدول الأعمال اليومي المزدحم بمهام العمل والأمومة واحتياجات المنزل، تحتاج السيدات إلى منتجٍ واحدٍ يختصر الوقت ويعطي نتائج رائعة!

إليكِ هذه النصائح لتجعلي زيت Huile Prodigieuse® نبع الجمال الذي لا ينضب:

لوجهك

امزجي بخّة من Huile Prodigieuse® مع مستحضر الترطيب اليومي المفضل لديكِ على راحة يدك ثم ضعيه على وجهك بحركات طويلة من مركز وجهك نحو الخارج. استمتعي بالترطيب المثالي الذي ستحظى به بشرتك واشعري بها تصبح أكثر نعومةً وليونة.

لجسمك

ضعيه على كتفيك وعنقك ويديك. تركيبة Huile Prodigieuse® الفريدة تمنحه قدرة لا مثيل لها على تجميل بشرتك وتحسين ملمسها بخطوةٍ واحدة.

لشعرك

قومي برشّ Huile Prodigieuse® على شعرك ثم لفّيه بمنشفةٍ دافئة. اتركيه لمدة 15 أو 20 دقيقة لتسمحي للزيت بالتغلغل في شعرك ثم اغسليه بالشامبو واستمتعي بشعرٍ صحي ولامع.