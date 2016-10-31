نصائح ترتيب حقيبة السفر التجميلية

لا تقتصر التبدلات في حقيبة السفر على الملابس فحسب، وإنما حقيبة التجميل تختلف تماماً عن التي كنت تأخذينها في فصل الصيف. من هنا أنت بحاجة الآن إلى مستحضرات متخصصة لحماية بشرتك من التغيرات المناخية وبأحجام مناسبة للسفر. إليك في هذا الموضوع دليلاً مفصّلاًعن كيفية ترتيب مستحضرات التجميل، استعيني به قبل توضيب حقيبة السفر.



يمكنك التخلي عن بعض مستحضرات التجميل، ولا سيما كل الألوان الفاتحة والمشرقة التي لم تعد صالحة لهذا الموسم عبر تحديد المنتجات التي تحتاجين لتوضيبها.

أساسيات حقيبة السفر في كل الفصول:

-معجون الأسنان

- فرشاة الأسنان

-شفرة الحلاقة

-مزيل العرق

-غسول الوجه ومزيل المكياج

-مرطب الوجه وكريم واقٍ من الشمس

-فرشاة شعر

-المكياج اليومي: التمهيدي، كريم الأساس، كونسيلر، بودرة الوجه، بودرة الوجنتين، ماسكارا، قلم كحل أسود، أحمر شفاه نيود، أحمر شفاه أحمر

مستحضرات تجميل لا تحتاجين إليها:

اذا كنت ستقيمين في فندق، فأنت لست بحاجة الى غسول الجسم، الصابون، الشامبو وبلسم الشعر. كما يمكنك التخلي عن كل ألوان طلاء الأظافر الفاتحة، والاكتفاء بلونين مناسبين لكل الملابس، إذ لن يتسنى لك الوقت لتغيير الطلاء يومياً. عندما تريدين أن تأخذي مستحضرات التجميل في حقيبة اليد، لا تنسي أنه ما هو مسموح به من سوائل هو أقل من زجاجة 100مل من كل السوائل. إضافة الى انبخاخات ومواد هلامية "جل" عليك تغليفها في كيس بلاستيك شفاف تغلق بسحاب من الاعلى على متن الطائرة. وهو ما يعني، أنه إما عليك توضيب منتجات التجميل مع أمتعتك، وإما شراء منتجات بحجم السفر أو حاويات بلاستيكية قابلة لإعادة التعبئة.

خصوصية توضيب طلاء الأظافر والعطر:

لا تحاولي أبداً سكب العطر في زجاجة بلاستيكية. بدلا من ذلك، زوري متجر عطور، واطلبي عينة من عطرك المفضل، فمعظم العطور تتوفر في أحجام عينة ويمكنك طلب اثنتين.

أما بالنسبة لطلاء الأظافر، فاحضري زجاجة واحدة من اللون الذي هو على أظافرك واحمليها على متن الطائرة بدلا من حقيبتك. يمكنك أيضا تجربة شرائط طلاء الأظافر بلا زجاجة.

تأثير ضغط الهواء على منتجات التجميل:

امنعي التسرب عندما يتغير ضغط الهواء في الطائرة بسبب الارتفاع، مما قد يحفز تفاعل منتجات التجميل. للحفاظ على المنتجات في عبواتها، وليس منتشرة في جميع أنحاء حقيبتك، احرصي على تفريغ الهواء منها وغلقها بسرعة قبل توضيبها، ثم لفي أعلاها بشريط لاصق لمنع التسرب وانفجارها، ولحماية مزدوجة. أما بالنسبة للتوضيب، فننصحك بوضع أداوت التجميل بين الملابس وليس قرب الأحذية او بالقرب من أي شيء يمكن أن يثقبها.