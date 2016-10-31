طلال طبارة يفتتح المهرجان الدولي لخبراء التزيين

بيروت- سيدتي نت تصوير- بسام عيّاد

افتتح مزيّن الشعر اللبناني طلال طبارة يوم أمس المهرجان والحدث الدولي لخبراء التزيين الذي يقيمه الاتحاد الأميركي العربي برعاية وزير السياحة النائب ميشال فرعون وحضور الوزير السابق نقولا صحناوي، صاحب شركة Blondi’s جوزف ناصر ورئيس اتحاد نقابات الجمال في لبنان عبدو يونس.

المهرجان الذي استضافه فندق هيلتون حبتور، بدأ بالنشيد الوطني اللبناني، الذي تلته كلمات لكل من جوزف ناصر وميشال فرعون ونقولا صحناوي أشادوا فيها بجمال لبنان وعشقه للحياة وقدرته على مقاومة كل الظروف الصعبة...

ضمّ المهرجان عروضاً كثيرة لتسريحات الشعر تخلّلتها بعض عروض الأزياء، وقد اتسّمت الإطلالات بكثير من الابتكار والغرابة. ولعلّ أبرز التسريحات التي أبهرت الحاضرين كانت تلك التي قدّمها مزيّن الشعر طلال طبّارة، حيث جاءت حملت الكثير من الجرأة والفن.

شاهدي الصور المرفقة لتتعرّفي أكثر على ما قدّمه اليوم الأول من هذا المهرجان.