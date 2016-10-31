ممنوعات أثناء الحمل

عندما يتعلق الأمر بالتغذية وأنماط الحياة قبل الولادة، ستجدين قائمة كبيرة بين المسموح والممنوع، خاصة في التغذية، فكونك مسؤولة عن طفل في داخلك، يتطلب هذا منك الاهتمام بتغذيته وتهيئة بيئة صحية له يستطيع النمو فيها، فالجنين هو الآن جزء لا يتجزأ منك، فيشاركك الغذاء الخاص بك، وكذلك الشعور، فسواء كنتِ حزينة أو سعيدة، فذلك يؤثر على حالته النفسية أيضاً.



أكثر ما تقع فيه النساء من أخطاء هو عدم التحكم في نوعية الأطعمة الصحية التي يتناولنها، وكذلك أنماط السلوك والانفعالات، مما قد يكون له أثر على الطفل مستقبلاً، وفي ما يلي نقدم لك دليلاً لبعض تلك المحاذير:

" تناول أدوية خلال فترة الحمل: قد تصابين بنزلات البرد أو تقلصات المعدة خلال الحمل أو قد يكون لديك مرض مسبق تتعالجين منه، في جميع هذه الحالات لا يمكنك تناول الأدوية بدون مراجعة الطبيب الخاص بك لكي يصف لك الدواء والجرعات المناسبة لك ولطفلك، وفي حالة وجود مرض تتعالجين منه، عليك التنسيق بين طبيبك المعالج وطبيب الحمل لوصف الدواء المناسب.

التعامل مع المواد الكيميائية: عليك القلق من المواد الكيميائية الموجودة في السلع اليومية، مثل: المواد الغذائية والتعبئة وتغليف المشروبات، ومنتجات التنظيف، والمبيدات الحشرية، والطلاء، حيث يجب على النساء الحوامل أن يتجنبن التعرض للمنتجات والأطعمة التي قد تحتوي على مواد كيميائية، والتي يمكن أن تضر الطفل الذي لم يولد بعد.

تناول الطعام الغير صحي: بالطبع لن نقول لك لا تقومي بتناول الطعام، ولكن عليك الحذر واختيار الطعام المناسب والمفيد، والذي من شأنه تثبيت الحمل وإمداد الجنين بالغذاء السليم، وعليك تجنب الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا وتسبب الالتهابات، لذا اتبعي ما يلي:

1- غسل الفاكهة والخضار جيداً.

2- تخزين اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان منفصلة وعلى درجة حرارة صحيحة.

3- غسل اليدين بعد التعامل مع الأغذية النيئة، وخاصة اللحوم.

4- عدم تناول منتجات الألبان غير المبسترة.

5- تناولي الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبروتين.

تناول كمية كبيرة من الكافيين: أنت لا تحتاجين إلى الامتناع عن جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ولكن تناوليها بكميات لا تزيد عن 200mg يومياً كي لا يؤدي تناولها بشكل زائد عن الحد المسموح به إلى الإجهاض أو انخفاض الوزن عند الولادة، ومن الجيد محاولة استبدال فنجان القهوة اليومية بخيارات منزوعة الكافيين أو شاي الأعشاب.

تنظيف فضلات القطط: يحمل براز القطط الطفيل المسبب لمرض التوكسوبلازما، والإصابة به ليست خطيرة بالنسبة لك، ولكنها تؤثر على الجنين، وقد تسبب الإجهاض، لذلك اطلبي من شخص آخر القيام بتنظيف فضلات القطط أو قومي بذلك بعد ارتداء قفازات مطاطية وغسل يديك بعد ذلك جيداً.

هناك العديد من الأنشطة الخطرة الأخرى أثناء الحمل التي يجب عليك الحذر منها، ويمكن للطبيب أن يساعدك على حصرها، وتذكري دائماً أن تقولي: (لا) للعديد من الأدوية من دون وصفة طبية، (لا) للتعامل مع الكثير من المواد الكيميائية والدهانات والمركبات العضوية المتطايرة، وتذكري أن النساء الحوامل يجب عليهن تجنب الاختلاط بالمصابين بأمراض معدية كالجديري أو الحصبة الألمانية وغيرها.