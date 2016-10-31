عمرو أديب يطالب ببث جلسات البرلمان على الهواء ويشيد بتغطية "اليوم السابع"

استنكر الإعلامى عمرو أديب، عدم إذاعة بث مباشر لجلسات مجلس النواب، مطالباً بإذاعة الجلسات على الهواء، مشيداً بالخدمة التى تقدمها "اليوم السابع" والفيديوهات التى تنقلها من داخل مجلس النواب، مردفاً: "لا فى تغطية ولا تليفزيون ولا أى حاجة، والناس فى مصر ماتعرفش إيه اللى بيحصل، عاوز أعرف رئيس الوزراء قال أيه النهاردة، كالعادة مفيش غير الفيديو اليتيم من اليوم السابع".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، :"تقرأ سطرين هنا.. تشوف فيديو على اليوم السابع، الموقع المحترم اللى بيجيبلنا الحاجات"، مستطرداً: "يقولك أصل الإعلامى بيقول رأيه، دا أنا لو ماقولتش رأيى أموت، انتو مش عاوزين إعلام، إنتو عاوزين حد يطلع يلطم".

وتابع:"القرار دا لازم يتغير ولازم نشوف الجلسات على الهواء، وتلاقى بكرة جلسة وتوقيعات لغلق برنامج عمرو أديب، دا أسهل حاجة، لأنه تعدى على المجلس وحاجات كده، خلاص بقى يا روح ما بعدك روح، زهقنا، فاض الكيل وبلغ العزف غايته".