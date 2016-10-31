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رئيس لمنظمة العربية للسياحة يصل القاهرة لحضور اجتماعات المجلس الوزارى العربى

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رئيس لمنظمة العربية للسياحة يصل القاهرة لحضور اجتماعات المجلس الوزارى العربى رئيس لمنظمة العربية للسياحة يصل القاهرة لحضور اجتماعات المجلس الوزارى العربى

>كتب أحمد حمادة

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة قادما من جدة فى زيارة لمصر .

 

 

وقالت مصادر لـ اليوم السابع أن رئيس المنظمة العربية للسياحة وصل إلى القاهرة، لحضور جلسات المجلس الوزارى العربى للسياحة والتى ستعقد خلال أيام، وكان فى استقباله بصالة كبار الزوار ممثلى هيئة تنشيط السياحة برئاسة نسرين عثمانلى  .

 

 

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة قادما من جدة فى زيارة لمصر .

 

 

وقالت مصادر لـ اليوم السابع أن رئيس المنظمة العربية للسياحة وصل إلى القاهرة، لحضور جلسات المجلس الوزارى العربى للسياحة والتى ستعقد خلال أيام، وكان فى استقباله بصالة كبار الزوار ممثلى هيئة تنشيط السياحة برئاسة نسرين عثمانلى  .

 


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