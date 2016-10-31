«الحشد الشعبي» يقتل 41 داعشيًا بالمحور الغربي للموصل

قتلت قوات “الحشد الشعبي” 41 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابى وحررت خمس قرى من قبضة التنظيم فى محور الجنوب الغربى لعمليات تحرير الموصل- مركز محافظة نينوى شمالى العراق، كما اقتربت القوات العراقية المشتركة من مشارف مدينة الموصل حيث باتت فى مرمى نيرانها المباشرة.

وأعلنت خلية إعلام الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل 7 مسلحين بينهم عرب وأجانب خلال اشتباكات قبل تحرير قرية “عسلية” جنوب غربى الموصل.

وأشارت إلى أن القوات سيطرت خلال ثلاثة أيام بالمحور الغربى على مساحة 490 كيلومترًا مربعًا، وقتلت العشرات من “داعش” وفرار عدد كبير من قيادات التنظيم وعناصره، مضيفة أنه تم تحرير قرى : أبو شويحة وأم شنين والحويش وخراتى جنوب غربى الموصل، وقتل 34 إرهابيًا داخل قرية الحويش.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقى عبد الغني الأسدي أن الهدف الذي تحقق اليوم بالمحور الشرقي كبير، حيث “نقف منذ ستة أيام على مشارف مدينة الموصل وداعش يستعد للمعركة معنا”.

وقال الأسدي، فى تصريح للصحفيين، إن قوات مكافحة الإرهاب أنجزت المهمة المكلفة بها فى ست ساعات وليس ثلاثة أيام كما هو مخطط وحررت قرية بزواية، واقتربت أكثر من حى الكرامة شرق مدينة الموصل بالساحل الأيسر لنهر دجلة الذى يقسم المدينة نصفين.

وأضاف “انسحب داعش من خلال الأنفاق التى حفرها فى بزواية، وتمكنت القوات من تأمين المدنيين فى القرية التى تبعد 900 متر من حى الكرامة، وسيتم إخلاء المدنيين حال طلبهم ذلك فى الغد على أقصى تقدير”.

وكانت قوات الفرقة 16 وصلت إلى منطقة الشلالات بالمحور الشمالى للعمليات العسكرية لتحرير الموصل. كما حررت القوات التابعة للفرقة الآلية المدرعة التاسعة اليوم قرية “اللك” شرق الموصل.. فيما اقتربت قوات الفرقة التاسعة بالجيش أكثر ولم تعد تبعد إلا نحو 2 كيلومتر من المدينة.

أ ش أ