واشنطن: قلقون للغاية بشأن حرية الصحافة في تركيا

قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، إنها “قلقة للغاية” من استمرار ضغط تركيا على وسائل الإعلام الإخبارية التابعة للمعارضة، بعدما اعتقلت رئيس تحرير وأكثر من 10 من كبار العاملين في صحيفة جمهوريت العلمانية المعارضة.

وبحسب «رويترز» فقد ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي أن الولايات المتحدة أيدت جهود تركيا في تحديد المسؤولين عن محاولة الانقلاب في يوليو، لكنه قال إن إغلاق المزيد من المؤسسات الإخبارية واعتقال صحفيين إضافيين في مطلع الأسبوع يبعث على القلق.

وقال كيربي “الولايات المتحدة قلقة للغاية بما يبدو زيادة في الضغط الرسمي على المؤسسات الإعلامية المعارضة في تركيا”، ومن ذلك اعتقال رئيس تحرير واحدة من أكثر الصحف التركية التي تحظى بالاحترام اليوم الاثنين.