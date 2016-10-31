برشلونة ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي إلى الثأر من خسارته الموجعة أمام برشلونة صفر-4 قبل أسبوعين، عندما يستضيف منافسه، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا (مدرب برشلونة سابقا) بعامل الأرض والجمهور، إذ لم يخسر على ملعبه منذ 12 مباراة.

في المقابل، يحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة لينتزع بطاقته إلى الدور التالي، رغم أن صانع ألعابه أندريس أنييستا سيغيب عن صفوفه بسبب إصابة في الركبة، ستبعده حوالي شهرين عن الملاعب.

ويعاني الفريق الكاتالوني من إصابات عدة أخرى طالت تحديدا خط الدفاع في غياب جيرار بيكيه والفرنسي جيريمي ماتيو وخوردي ألبا وأليكس فيدال.

وفي مباراة ثانية ضمن هذه المجموعة، يسعى بوروسيا مونشنغلادباخ إلى تجديد فوزه ذهابا على سليتك 2-صفر واستغلال أي تعثر لمانشستر سيتي الذي يتقدم عليه في الترتيب.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف إيندهوفن الهولندي بايرن ميونيخ الألماني في مباراة ثأرية، بعد فوز الفريق البافاري 4-1 قبل أسبوعين ذهابا.

وفي المجموعة ذاتها، يستضيف أتلتيكو مدريبد المتصدر بسجل مثالي روستوف الروسي على ملعب فيسنتي كالديرون.

وفي المجموعة الأولى، يحل أرسنال ضيفا ثقيلا على لودوغوريتس البلغاري، بعد أن سحقه ذهابا بسداسية نظيفة بفضل ثلاثية لصانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف بشيكتاش التركي نابولي الإيطالي على ملعبه، حيث فاز في 13 من آخر 14 مباراة في الدوري المحلي.