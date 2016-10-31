منظمة الصحة العالمية: الضوضاء تسبب السمنة والسكتة الدماغية

كثير من الأشخاص يذهبون للتنزه والاسترخاء للبعد عن الضوضاء والتلوث فى شاطئ مهجور وبحر واسع وهواء نقى، للشعور براحة البال والسكينة.

وفى هذا السياق، كشفت منظمة الصحة العالمية فى تقرير حديث لها عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن صوت الغسالات وآلات تنبيه السيارات وحركة المرور والإعلانات بالسكك الحديدية يرفع من خطر الإصابة بالسمنة والسكتة الدماغية.

وأوضح التقرير أن الضجيج هو أكثر من أمر مزعج، حيث إنه يؤثر فعلاً على صحتنا، وهو واحد من التهديدات الأكثر خطورة على الصحة العامة، والثانى هو تلوث الهواء، والمسئول عن مجموعة من المشاكل مثل التوتر واضطرابات النوم لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وصرحت أستاذ وخبير الضوضاء البريطانى "ستيفن ستانززفيلد"، من جامعة الملكة مارى فى لندن، أنه تم تصميم أجسامنا على الفرار من الضوضاء، حيث إن أجسامنا تفرز هرمون التنبيه الكيميائى الذى يطلق عليه اسم "الدوبامين".

وأضاف "ستانززفيلد" أنه إذا استمر الضجيج، يبدأ الجسم بإنتاج هرمون "الكورتيزول"، وهو هرمون الإجهاد الذى له تأثير سلبى قوى على الصحة، حيث يسبب مرض القولون العصبى، ومشاكل النوم، والصداع، والعقم ويرفع ضغط الدم.