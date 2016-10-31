مصر تدعم ترشيح «العثيمين» أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة التعاون الإسلامي

تلقت جمهورية مصر العربية مساء اليوم، مذكرة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تشير إلي استقالة أمين عام المنظمة، وترشيح المملكة العربية السعودية للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشئون الاجتماعية الأسبق، كأمين عام جديد لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتعرب جمهورية مصر العربية، عن دعمها للمرشح السعودي الجديد للمنصب، تقديرًا للدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم أنشطة وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، كما تثمن عاليًا الدور الرائد الذي يقوم به جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي كإطار تعاوني جامع يعزز تضامن الدول الإسلامية، من خلال عمل المنظمة، ويحمي ويصون مصالح الشعوب والدول الإسلامية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجة الأمة الإسلامية.

وتتطلع مصر، إلي استمرار تعاونها الوثيق مع أمانة منظمة التعاون الإسلامي، وأمينها العام الجديد، عند اعتماد توليه المنصب، اتساقًا مع سياسة مصر المستقرة في إيلاء المنظمة كل الاهتمام، والإسهام الفعّال في كافة أنشطتها من منطلق مسئوليتها في الحفاظ علي التضامن بين الدول الإسلامية الشقيقة.