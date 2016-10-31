القبض على تاجر مخدرات ونجليه بحوزتهم كيلو ونص هيروين بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز التل الكبير بالإسماعيلية، من القبض على تاجر مخدرات ونجليه بحوزتهم 6 قوالب من مخدر الهيروين تزن حوالى كيلو ونصف أثناء استقلالهم السيارة رقم 60770 ملاكى الإسماعيلية.



> كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الاسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد محمود على، رئيس مباحث قسم شرطة التل الكبير، بورود معلومات بقيام المتهم "يوسف . س . م "٥٣ سنة عاطل ومعه أولاده "عزت" ٢٨ سنة و"أحمد" ٢٢ سنة بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين.



> تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للقبض على المتهمين ومابحوزتهم من مخدرات، وتم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم للسيارة رقم 60770 ملاكي الإسماعيلية و بحوزتهم 6 قوالب من مخدر الهيروين تزن حوالى كيلو و نص هيروين ومبلغ مالى ١٤٠٠ جنيه، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.