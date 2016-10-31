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كبير طياري مصر للطيران: التقرير النهائي لحادث الطائرة الروسية سيصدر خلال أسبوع

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كبير طياري مصر للطيران: التقرير النهائي لحادث الطائرة الروسية سيصدر خلال أسبوع كبير طياري مصر للطيران: التقرير النهائي لحادث الطائرة الروسية سيصدر خلال أسبوع

الطيار هاني جلال

كشف كبير طياري للطيران، والمفتش الدولي في الطائرات، الطيار هاني جلال عن تطورات حادث سقوط الطائرة الروسية فى مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي للحادث سيصدر خلال فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع و 10 أيام، مؤكدًا أن لجنة التحقيق الدولية تعرفت بدقة علي أسباب سقوط تلك الطائرة.

وأضاف جلال خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامى خالد عاشور، أنه بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها سيتم تسليمها للبلد التي سقطت فيها الطائرة، بالإضافة إلى نسخة أخرى لسلطات الطيران التي لها علاقة بالحادث، موضحًا أن النيابة العامة حصلت على تحقيقات اللجنة الفنية للعمل عليها لمدة 4 أشهر، من الجانب الجنائي.

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