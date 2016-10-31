فرنسا تدعو دولًا إفريقية للتراجع عن الانسحاب من “الجنائية الدولية”

دعت فرنسا، اليوم الإثنين، الدول الإفريقية الراغبة في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية إلى إعادة النظر في هذا القرار.

وذكرت الخارجية الفرنسية – في بيان – “نناشد البلدان التي أعلنت انسحابها بمراجعة هذا القرار، ونحن مستعدون لإجراء حوارا بناء حول منظومة العدالة الجنائية الدولية”.

وأضافت الخارجية أن مكافحة الإفلات من العقاب أمر ضروري لفرض احترام حقوق الإنسان وتحقيق مصالحة وسلام دائمين، لافتة إلى اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بدور فريد في هذا الشأن على الصعيد العالمي.

وكانت ثلاث دول إفريقية هي بوروندي وجنوب إفريقيا وجامبيا قد أعلنت نيتها الانسحاب من المحكمة الدولية واتهمتها باستهداف الدول الإفريقية بصورة أساسية.

وأخطرت بريتوريا وبوجومبورا الأمم المتحدة رسميا بقرارهما في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يصبح انسحابهما من المحكمة الجنائية الدولية نافذا بعد مرور عام من هذا التاريخ.

أ ش أ