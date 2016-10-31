هنا الزاهد في انتظار "مكالمة الزعيم" وغادة عادل تفكر ورانيا يوسف مشغولة!

نفت الفنانة الشابة هنا الزاهد كل ما تردد عن ترشيحها للمشاركة في مسلسل الفنان عادل أمام، للعام الثاني على التوالي، والذي يحمل اسم " عفاريت عدلي علام" المشارك في ماراثون دراما رمضان 2017. وأكدت الزاهد أنها "سمعت عن ترشيحها" بعد تألقها العام الجاري في مسلسل "مأمون وشركاه"، ولكنها لم تتلقَّ اتصالاً من المخرج أو الجهة المنتجة أو الزعيم حتى اللحظة، بينما تلقت غادة عادل اتصالاً ولا زالت تفكر، فيما الفنانة رانيا يوسف مشغولة جداً بدم مريم!

هنا أكدت أنها لم تقرّر بعدُ كيف ستكون مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل، فيما الأولوية ستكون لمسلسل النجم الكبير عادل أمام، كما أنها تسعى للحضور سينمائياً بأدوار مميّزة خلال الفترة المقبلة، وهناك مشروع فيلم على الطريق.

يذكر أن شائعات ترشيح النجمات الجميلات لمسلسل عادل أمام الجديد لا تتوقف، والمؤكد منها حتى اللحظة هو الفنانة مي عمر نجمة مسلسل الأسطورة، وهناك مفاوضات مع النجمة غادة عادل للانضمام لفريق العمل من دون حسم الأمر رسمياً، في وقت نفت الفنانة رانيا يوسف كلّ ما تردّد عن توقيعها عقد بطولة مسلسل "عفاريت عدلي علام"، مؤكّدة أنها ستشارك في مسلسل آخر وهو "دم مريم"، ولا تظنّ أنّ وقتها يسمح بتقديم عمل آخر!