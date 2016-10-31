خاص بالصور: في هذا السجن يتواجد سعد المجرد حالياً

باريس- أسماء رمضاني

في آخر المستجدات عن الفنان المغربي سعد المجرد، لقد اتصلت "سيدتي" بابراهيم الراشدي محامي سعد المجرد المغربي للتأكد من صدق المعلومات عن خضوعه لمحكمة الجنانات في باريس لكن هاتفه مقفل ، فاتصلت بالسفارة المغربية في باريس وتحديداً بالمكتب الإعلامي للحصول عن معلومات لكن لا أحد يرد أيضاً، فقررنا التوجه إلى عين المكان فلم يسمح لنا بالدخول لأن المكتب الإعلامي مغلق وأكدوا لنا عدم علمهم بإمكانية خضوعه لمحكمة الجنايات، من جهتها لم ترد أي معلومات عن الموضوع لا في الصحافة الفرنسية ومن وكالة فرانس بريس.

ولكن المحامية سامية مقطوف وهي محامية في المحكمة الجنائية الدولية قريبة من ملف سعد المجرد أكدت لـ" سيدتي " أن الفنان يخضع اليوم بعد الظهر لجلسة استئناف قاضي الحريات، أما غداً فيخضع لجلسة أخرى لطعن قرار قاضي التحقيق الذي قرر سجنه بتهمة الاعتداء الجنسي والاعتداء الجسدي المتعمد ، وأكدت لنا أنها في اتصال مع أفراد من عائلته وليس والديه وستزودنا بمعلومات عن مجريات التحقيق الذي سيخضع له المجرد اليوم بعد الظهر .

المؤكد أن سعد المجرد يتواجد الآن في زنزانة انفرادية في سجن " فلوري ميروجيس" Fleury Mérogis في الضاحية الجنوبية من باريس . ويعتبر أكبر سجن في أوروبا وهو تحت إدارة وزارة العدل الفرنسية. ويضم حالياً حوالى 4000 سجين.