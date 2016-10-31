المطربة شيما هلالي للمرة الأولى على مسرح دار الأوبرا المصرية

جدة ـ وحيد جميل

تشارك المطربة التونسية شيما هلالي لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية الخامس والعشرين بدار الأوبرا المصرية، والذي ينطلق اليوم 31 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر بمشاركة نخبة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي.

وفي دردشة مع المطربة شيما أعربت عن قمّة سعادتها بهذه المشاركة واختيارها للغناء على أعرق المسارح العربية، بدار الأوبرا المصرية، في الحفل الذي ستقوم بإحيائه يوم 3 نوفمبر 2016م ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية. وقالت إنها ستغني في الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي غناتها من ألحان الموسيقار السعودي طلال، مثل أغنية "إحساسي"، وغيرها من الأغاني باللهجة المصرية، مثل "إمتي نسيتك"، والتي حصلت على جائزة أفضل أغنية فى عام 2014م، كما ستغنى لكبار المطربات، مثل وردة ونجاة الصغير.

الجدير ذكره أن شيما طرحت هذا العام ألبومها الثاني بعنوان "شيما هلالي 2016"، وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا"، وضم 6 أغنيات متنوعة، بين اللهجة الخليجية واللبنانية والمصرية، ويعدّ هذا الألبوم الثاني في مشوار شيما بعد ألبومها الأول "ولايهمك"، والذي حقّق نجاحاً كبيراً، وحصلت شيما فيه على جائزة "الميما ميوزيك أورد"، كأفضل مطربة شابة لعام 2014م.