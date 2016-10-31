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بالصور: الهالوين العربي .. الرعب على طريقة نجمات الفن

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الإثنين 31-10-2016 18:46

لا زالت طقوس يوم الرعب الشهير بالهالوين تتلمس طريقها إلى الشعوب العربية، خصوصاً أنّ أغلبها يعيش "الرعب يوميا" ولا يحتاج يوماً مميزاً في العام. ولكن قبل احتفال العالم بيوم الهالوين، تجرأت أربع نجمات على إعلان احتفالهن رسمياً، عبر حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي .. لكل نجمة قصة مع الرعب، وبعضها أغرب من الخيال!

الفنانة غادة عبد الرازق لا تفوّت مناسبة دون أن تشارك جمهورها الاحتفال بها. ويبدو أنها لم تكن مستعدة بأزياء ومكياج الهالوين، فقررت الاستعانة بتقنيات الفوتوشوب لتصنع صورة "غريبة" غير مرعبة، ونشرتها عبر حسابها الموثق بموقع انستقرام، من دون أن يفهم الجمهور القصد منها إلا بعدما كتبت التعليق "هابي هالوين ".

المطربة اللبنانية نيكول سابا المقيمة في حالياً لتصوير مسلسلها "ولاد تسعة" احتفلت بيوم الرعب بأسلم طريقة ممكنة، واكتفت بنشر صورة يقطينة مرعبة مضيئة من الداخل، وعلّقت عليها قائلة: "يقطينتنا للهالوين".

نجمة الموسم الثالث من ستار أكاديمي اللبنانية نينا عبد الملاك قرّرت الاحتفال بيوم الرعب داخل مدينة نيويورك بملابس ملكة مصر التاريخية كليوباترا.

المطربة الشابة ساندي لا تفوّت الفرصة هي الأخرى، فاختارت صورة لها من جولة سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي غارقة في الرعب بين أحضان تمثال مخيف.

الرعب الحقيقي حدث لفنانة ترفض الاحتفال بالهالوين، وهي النجمة الشابة آيتن عامر، التي تجرأت ونشرت مقطع لطلاب مدرسة مجاورة لمنزلها، احتفلوا بالهالوين بموسيقى المهرجانات، وكاد هذا المقطع أن يكلّفها حياتها، بعدما قام الطلاب بمحاولة لاقتحام منزلها، إذ اعتبروا كلماتها إساءة لهم ولسمعتهم.

الهالوين العربي ..محاولات لجعل الرعب اليومي "سعيداً" ولو لليلة واحدة ..هابي هالوين!

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سيدتي

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